Depressiooniga võidelnud Kyrgios: ma olin vaimselt väga sügavas augus

Tennise pahapoisiks kutsutud australlane Nick Kyrgios avalikustas, et on viimastel aastatel võidelnud depressiooniga ning külastanud psühholoogi alates 2018. aastast.

Kyrgios tunnistas meediale, et koroonaviirusest tingitud olukord on talle isegi kasuks tulnud, sest vanemate juurde Canberrasse kolimine on teinud head nii hingele kui mõistusele. Maailma 45. reketit on tihti süüdistatud selles, et ta ei hooli oma tennisekarjäärist piisavalt. "Ühel hetkel tundus mulle, et keegi ei taha mind tunda minu enda pärast, vaid minus nähakse vaid tennisisti," ütles Kyrgios. "Ma tundsin, et ma ei saa kedagi usaldada. Ma olin üksildases ja tumedas paigas."

"Depressioon võttis minus võimust, sest ma püüdsin olla see, keda minus nähti. Ma kartsin tihti minna välja, sest ma pidin siis inimestega kohtuma, keda ma arvasin, et ma olen alt vedanud, kuna ma ei võitnud," jätkas Kyrgios.

"Ma tean, et maailmas on inimesi, kes elavad ja hingavad vaid tennise nimel ning see on okei, aga ma olen jõudnud oma elus vabaduseni, kus ma ei hooli teiste arvamusest," jätkas Kyrgios, kellel olid 25-aastasena peas ka enesetapumõtted. "Hooaegade vältel on tihti seitsmekuulised perioodid, kus ma ei saa kordagi koju minna ja oma vanemaid näha, seega naudin praegu siin olemist väga."

Kyrgiost on palju kritiseeritud tema käitumise tõttu võistluste ajal ning seepärast on teda kutsuma hakatud tennise pahapoisiks. Näiteks 2019. aastal määrati austraallasele 16 nädala pikkune võistluskeeld ja ligi 20 000 euro suurune rahatrahv just agressiivse käitumise eest.