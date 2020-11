Saaremaa VK ja Daugavpilsi mäng lükkub Läti eriolukorra tõttu edasi

Credit24 Meistriliiga mängude kava selgub lähiajal.

Saaremaa VK on kindlalt liigatabeli tipus, punkte on koos 26, Jekabpilsi Lušil on teisena 13 punkti. Kolmandat kohta hoiab 12 punktiga Tartu Bigbank, neljas on samuti 12 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi. Eesti klubidest hoiab Tallinna Selver kuuendat ja TalTech seitsmendat kohta, mõlemal on seitse punkti.