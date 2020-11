Balti liigas lähevad vastamisi tabeli tipus olevad Saaremaa VK ja Jekabpils

Saaremaa pole seni liigas kaheksa mänguga veel kaotusekibedust tundma pidanud, Jekabpils jätkab samuti kaotuseta, neil on peetud viis mängu. Punkte on kahel esimesel vastavalt 23 ja 13.

Sel hooajal pole meeskonnad veel omavahel kohtunud, eelmisel hooajal võitis Saaremaa kõik kolm omavahelist mängu, üle-eelmisel suutsid lõunanaabrid viiest kohtumisest võita ühe.

Saaremaa meeskonna peatreener Ioannis Kalmazidis tunnustas vastasmeeskonda. "Jekabpils on tugev nagu ka eelmisel aastal, eriti kodus mängides. Jekabpilsi side harrastab väga kiiret mängu, eriti nurkadega ja eriti Kristaps Šmitsiga, kes saab palju tõsteid. Noor ja ambitsioonikas tiim, kus on palju energiat," sõnas Kalmazidis eesseisva mängu kohta.

Peatreeneri sõnul on tema hoolealused endiselt väga keskendunud. "Viimati Tartu vastu oli meeste keskendumine väga hea, seega ma ei muretse selle pärast. Mängijate suhtumine on selline nagu peab. Jekabpils on samuti ainult võitnud, seega muidugi läheme nii sellele kui ka pühapäevasele mängule keskendunult," lisas juhendaja.

Credit24 Meistriliiga mängud 5.-8. novembril:

5.11 kell 19.00 (Kuressaare SH) Saaremaa VK – SK Jekabpils Luši

8.11 kell 15.00 (Kuressaare SH) Saaremaa VK – Daugavpils Universitate/Ezerzeme