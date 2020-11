Saaremaa Võrkpalliklubi mängib selle nädala mängud tühjade tribüünide ees

"Saaremaa Võrkpalliklubi, suheldes Saaremaa valla ja terviseametiga (läbi EVF-i), tegi otsuse, et ennetava meetmena mängime sel nädalal kaks kodumängu tühjade tribüünide ees," teatas klubi Facebookis. "Olukord Saaremaal on küll rahulik, kuid meile on oluline meie kodusaare inimeste tervis ja püüame omalt poolt teha kõik selleks, et Saaremaal jääks olukord rahulikuks."

"Vabandame võrkpallisõprade ees, et te ei saa neid mänge saalis vaadata, küll aga toodetakse mängudest otsepilt, mis on postimees.ee vahendusel vaadatav. Kõik, kes ostsid pileti eelmüügist selle nädala mängudele, saavad oma raha tagasi, mis tagastatakse teile kahe nädala jooksul ülekandega piletikeskus.ee poolt," lisas klubi. "Jälgime jooksvalt, kuidas olukord Eestis areneb ja loodame siiralt, et juba varsti saame inimesi jälle saali lubada. Rahulikku meelt ja head tervist!"

Liidrikohal olev Saaremaa Võrkpalliklubi võõrustab neljapäeval oma lähimat jälitajat Jekabpilsi Lušit ja pühapäeval tabeli viimast Daugavpilsi Ülikooli.

Saaremaa pole seni liigas kaheksa mänguga veel kaotusekibedust tundma pidanud, Jekabpils jätkab samuti kaotuseta, neil on peetud viis mängu. Punkte on kahel esimesel vastavalt 23 ja 13.