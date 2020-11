Rando Soome kodusest tasemest: võrkpallisõpradele on kaetud gurmeelaud

Eesti - Läti võrkpalliliiga on praeguseks kestnud poolteist kuud. Mingid jõujooned on paigas, aga kas mängu kvaliteet on sama, kui hooaegadel, mil koroona spordielu ei mõjutanud?

"Mõned võrkpalliga seotud inimesed on rääkinud, et hooaja alguses ei ole veel vormi, ei ole veel kokkumängu ja nii edasi. Tegelikult mängivad ju kõik juba enda taseme kohta päris korralikult," arvab Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg. "Ei ole mõistlik koroona tõttu vabandusi otsida, või siis tuleb järgmine vabandus, et nüüd mängime finaali, finaalid peavadki koledad mängud olema. Kuna sa siis seda ilusat võrkpalli näed?"

"Mina küll ei näe erilist vahet. Spordimehed tegid ka kooronapausi ajal trenni. Rabedust küll pole, selle taha pugeda ei saa," rääkis Saaremaa VK nurgaründaja Keith Pupart.

"Võrkpallisõpradele on kaetud tõeline gurmeelaud," rääkis ERR-i spordiuudiste stuudios endine koondislane Rando Soome. "Koondise tipud on tagasi, kurb ainult, et publik ei saa saali minna. Tase kui selline on aga tõepoolest väga kõva."

2021. aastal on Eesti koos Poola, Tšehhi ja Soomega üheks Euroopa meistrivõistluste korraldajariigiks. "Liiga võiks olla EM-ile eelmänguks, et saada tuult purjedesse. Võib-olla samad tagasi pöördunud koondislased aklimatiseeruvad koduseks EM-iks, võib-olla on sellest kasu, eks aeg näitab. Arvan, et praegune liiga peaks EM-iga kulmineeruma," sõnas Soome.

"Olen jälginud ka noorte tulekut ja meil on päris huvitavaid persoone. Tartus on Märt Tammearu, praegu kipsis olev Alex Saaremaa, Albert Hurt on tegemas väga head hooaega. Tallinna Selverist meeldib mulle Marx Aru ja Pärnus on huvitav sidemängija Richard Voogel. Noori, vihaseid mehi on meil küll ja veel," mõtiskles Soome järelkasvu teemadel.

Mida arvab Soome aga juttudest, nagu Saaremaa tuleks paksu rahakotiga teistele nii-öelda kotti pähe tõmbama? "Saaremaa juhib suveräänselt Eesti-Läti liigat, aga ma ei pea seda halvaks. Eesti liigatase tõuseb, siin tekkivad terved intriigid, vastuseisud, tulevad pigem Eesti võrkpallile kasuks. Ma ei näe selles meeletut probleemi."