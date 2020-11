Evandro Dias De Souza ja Hindrek Pulk tõid Saaremaa kasuks 22 punkti. Märt Tammearu oli 20 punktiga Bigbanki resultatiivseim. Kevin Soo tõi omadele neli punkti blokist.

Saarlaste rünnak oli 51% ja vastuvõtt 49%. Tartul olid vastavad numbrid 39% ja 54%.

"Ma arvan, et meil on piisavalt kogenud sidemängija. Ta näeb, mis mehed on ja kes mis hetkel kuum. Eks see diagonaalründaja töö ole. Hindrek sai väga hästi hakkama - hea töö!" kiitis Saaremaa nurgaründaja Keith Pupart intervjuus ERR-ile.

"Esimene geim kuidagi õnnetu lõpp. Ja teise geimi kandus see kaasa - siis me olime tõesti kuidagi ümmargused ja pehmed. Seal mänguks ei läinud. Kolmandas alustasime jälle nii nagu alustasime mängu. Väikesed vangerdused sinna juurde," kirjeldas mängu käiku Tartu peatreener Alar Rikberg.

Kolmanda võidu järjest teenis Pärnu VK, kes alistas kodus RTU/Robežsardze/Jurmala 3:1 (21:25, 25:14, 25:16, 25:19).

Tallinna Selver alistas kodus Jelgava Biolarsi 3:0 (25:23, 25:20, 25:17).

Saaremaa jätkab liigat täisedu kaheksa võiduga. Samuti vaid võite on tunnistanud viis kohtumist pidanud Jekabpilsi Luši. Tartul on viis võitu ja kaks kaotust, Pärnul neli võitu ja kaks kaotust. Ülejäänute bilanss on miinuses.

"Ma ei pööraks sellele nii palju tähelepanu, kas kaheksast kaheksa, üheksast üheksa või viiest viis," ütles Pupart. "Me teeme ikka trennis kõvasti tööd, et tiitlid koju tuua. Võitude arvu me nii väga ei vaata."