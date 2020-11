Žalgiris sai Euroliigas Realilt valusa kaotuse

Žalgiris alustas viimast veerandaega kuuepunktilises ja viimast kahte minutit kolmepunktilises eduseisus, otsustavatel hetkedel olid Walter Tavares, Facundo Campazzo ja Sergio Llull aga vabaviskejoonel kindlad ja tõid Realile võidu.

Üleplatsimeheks tõusis suurepärases hoos olnud Tavares, kes tabas kõik üheksa väljakult sooritatud viset ja viiest vabaviskest neli, kogudes 22 punkti ja 12 lauapalli. Viis kaugviset tabanud Campazzo kontole kanti 19 punkti ja kümme korvisöötu. Real saatis kahepunktiviskeid läbi korvirõnga lausa 69-protsendiliselt.

Thomas Walkup viskas Žalgirise kasuks 18 punkti, jagas üheksa resultatiivset söötu ja noppis seitse lauapalli. Marius Grigonis toetas teda 17 ja Augustine Rubit 14 punktiga.

Teises reedeses varem lõppenud kohtumises alistas Istanbuli Fenerbahce Dyshawn Pierre'i ja Jarell Eddie 16 punkti toel 83:71 Euroliiga punase laterna Moskva Himki.

Žalgirisele oli see viie võidu kõrval teiseks kaotuseks, tabelis on nad Barcelona järel teisel kohal. Real on võitnud kolm ja kaotanud neli mängu, mis asetab nad kümnendale kohale. Neljanda võidu saanud Fenerbahce on neljas ning eelmisel nädalal hooaja esimese võidu teeninud Himki jätkab viimasel ehk 18. kohal.