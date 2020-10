Visnapuu Žalgirise heast algusest: nad mängivad väga võistkondlikult

Korvpalli Euroliigas on Leedu meisterklubi Kaunase Žalgiris alustanud uut hooaega muljetavaldavalt, olles võitnud kuuest mängust viis. Korvpallitreener Indrek Visnapuu leiab, et Kaunase meeskonna hetkese edu taga on ühtlane ja võistkondlik mäng.

"Väga palju peaks vaatama seda esimest mängu, kus nad võõrsil viimase veerandi tagasitulekuga said võidu Olympiakose üle. See andis kindlasti neile tohutult enesekindlust, see on kasvanud ja nad mängivad väga võistkondlikult," selgitas Visnapuu ETV spordisaates.

Žalgirist juhendab sel hooajal austerlane Martin Schiller, kes võttis ohjad üle Barcelonasse siirdunud Leedu korvpallilegendilt Šarunas Jasikeviciuselt. Kahe treeneri stiil on Visnapuu hinnangul erinev. "Kui Jasikevicius oli selgelt autoritaarsem, siis on näha, et Martin Schiller on meestega teistsugune - võib-olla natuke demokraatlikum ja kasutab mängijaid selgelt teistmoodi. Nende mitmekesisus ja kahe liini toimimine on muljetavaldav ja sellest ka võib-olla see usaldus ja enesekindlus mängijates."

Kas Žalgiris on sel hooajal rohkem meeskond kui varem? "Ei saa öelda, et nad varem poleks seda olnud. On ju ka eelnevad aastad näidanud, kuidas just rasketel hetkedel on just meeskonnana tuldud raskest olukorrast välja. Praegu mängitakse meeskondlikumalt. Kogu toimimine väljakul on ühtsem," arutles Visnapuu.

Kaunase Žalgiris peab järgmise Euroliiga kohtumise 6. novembril, mil võõrustatakse Madridi Reali.