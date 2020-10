Kaunase Žalgirise mängujuht andis positiivse koroonaproovi

Viimati kohtus Kaunase Žalgiris Euroliigas Lyon-Villeurbanne'iga, kes alistati tulemusega 84:75. Kui kõik Prantsusmaa meeskonna mängijad olid negatiivsed, siis Leedu tippklubil nii hästi võõrsilt naastes ei läinud.

Korvpalliajakirjaniku Donatas Urbonase sõnul tähendab see, et Žalgirise järgmised Leedu meistriliiga kohtumised lükatakse edasi ning küsimärk on ka reedese Euroliiga kohtumise kohal, kus kohtutakse Madridi Realiga.

Kogu Žalgirise meeskonda testitakse lähipäevil uuesti ning seejärel selgub tiimi edasine saatus.

