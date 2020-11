Hooaja vahele jätnud US Openi võitja naaseb uuel aastal väljakutele

Andreescu käis viimati väljakul täpselt aasta tagasi lõppenud WTA finaalturniiril Shenzhenis, kus vigastas vasakut põlve. See jättis ta eemale tänavustest Austraalia lahtistest, siis tabas maailma koroonapandeemia, mille tõttu ei reisinud ta New Yorki US Openi tiitlit kaitsma. Pärast seda teatas Andreescu, et jätab vahele ka liivahooaja.

"Mul läheb väga hästi," teatas 20-aastane Kanada esinumber kolmapäeval. "Viirus ja mõned isiklikud sündmused olid mulle tagasilöögiks, kuid praegu on hästi, treenin kõvasti. Ootan väga järgmist hooaega. Olen täie tervise juures - tahtsin lihtsalt võtta aega oma elus kõik paika seada ja eemaloldud periood andis mulle selle võimaluse."

"Olen sajaprotsendilise kindlusega Melbourne'is kohal, et aasta esimesel slämmiturniiril mängida," lisas Andreescu. "Ma ei ütleks, et olen valmis homme väljakule minema, sest võtan seda samm-sammult, aga ehk paari nädala pärast on kõik korras."

Andreescu alustas 2019. aastat maailma 152. numbrina, kuid võitis augustis ja septembris 16 matši järjest - kaasa arvatud US Openi finaali - ning tõusis WTA edetabelis viiendaks. Hooaja lõpus pärjati teda Kanada aasta sportlase auhinnaga.