Andreescu loobus ka Prantsusmaa lahtistest ja tõmbas hooajale joone alla

Maailma seitsmes reket Bianca Andreescu teatas teisipäeval, et jätab vahele ka pühapäeval algava aasta viimase slämmiturniiri Pariisis ning tõmbab hooajale väljakul käimata joone alla.

20-aastane Kanada esireket ei kaitsnud tänavu New Yorgis oma mullust US Openi tiitlit ja käis väljakul viimati möödunud aasta lõpus toimunud WTA finaalturniiril. Seal sai Andreescu põlvevigastuse, mis jättis ta aasta alguses eemale Austraalia lahtistest.

"Olen langetanud raske otsuse ja loobun tänavu liivahooajast," teatas Andreescu. "Võtan ülejäänud aasta vabaks, et keskenduda oma tervisele ja treeningutele. Mul on järgmiselt aastalt palju oodata, kaasa arvatud olümpiamänge. Tahan seda aega kasutada, et tulla tagasi veelgi tugevamana ja paremana."