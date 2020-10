Pärnu haaras eduseisu avaveerandil ja juhtis teisel perioodil kohati juba 20 punktiga. Teisel poolajal kontrolliti samuti kindlalt mängu ja alles kohtumise lõpul õnnestus Raplal lähemale tulla.

Soomlane Edon Maxhuni oli 24 punktiga (kahesed 3/6, kolmesed 3/8, vabavisked 9/9) ja seitsme resultatiivse sööduga võitjate parim. Robert Valge arvele jäi 19 silma.

"Me olime mänguks väga hästi valmis. Panime alguses suhteliselt enesekindlalt ära ka. Kaitses kõik toimis ja sealt tuli vahe sisse," lausus Pärnu mängija Mihkel Kirves ERR-ile.

"Ma arvan, et meil on väga hea sats," täiendas Robert Valge. "Meil on iga koha peal mitu venda võtta. Kui ühel ei tule välja, siis teisel ikka tuleb. Ma arvan, et kokkumäng võiks veel paremaks minna. Läheb hästi, aga saaks veel paremini."

Rapla palluritest viskas 24 punkti Al-Wajid Aminu, Saimon Sutt panustas 23 punkti ja koguni kümne tulemusliku sööduga. Kaksikduubel läks kirja ka Roberts Freimanisele (kümme punkti ja 12 lauapalli).

"Sats on väga pull, väga toredad trennihimulised kutid," lausus Rapla mängija Sten Kaldre. "Aga nagu viimasel nädalal näha oli: kes tahtis minna sõjaväkke, kes koju, kes sai vigastada - kõik kolm põhimeest. Aga ma arvan, et noored suudavad need kohad nii kaua ära täita, kuni meil keegi tuleb või jäädavalt ronib rotatsiooni."

Pärnu on võitnud nüüd kõik kolm selle hooaja Eesti-Läti liiga mängu: kõigepealt saadi võõrsil jagu TalTechist 69:65 ja seejärel kodus Tartu Ülikoolist 76:62. Raplal on ühe võidu kõrval kaks kaotust.