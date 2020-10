Sakslased võitsid teist aastat järjest Prantsusmaal meeste paarismängu

Tänavusel turniiril kaheksandana asetatud Krawietz ja Mies alistasid poolteist tundi kestnud finaalmängus 6:3, 7:5 seitsmenda paigutusega Horvaatia-Brasiilia duo Mate Pavici-Bruno Soarese.

Krawietz ja Mies mängisid mullu esimest korda Prantsusmaa lahtistel ja võtsid enda debüüdil kohe võidu, tehes Saksamaa tenniseajalugu – enne neid polnud ei meeste ega naiste seas sakslaste duo paarismängus slämmiturniiri võitnud.

Pärast mullust triumfi jõudsid nad ka US Openil poolfinaali, kuid tänavu piirdusid nad Austraalia lahtistel avaringi ja US Openil teise ringiga.

Krawietzil ja Miesil on nüüd mõlemal kaks slämmivõitu, lisaks neile on vaid kaks sakslast paarismängus rohkem kui korra paarismängus võidutsenud – Claudia Kohde-Kilsch võitis koos tšehhitari Helena Sukovaga 1985. aasta US Openi ja 1987. aasta Wimbledoni, Philipp Petzschner triumfeeris koos austerlase Jürgen Melzeriga 2010. aastal Wimbledonis ja 2011. aastal US Openil.