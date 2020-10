Rannula: tahaks suuremaid hammustada ja omasuguste vastu mitte eksida

"Siiamaani ei ole tunda andnud, meil vähemalt," rääkis Rannula koroonakriisi mõjudest. "Aga kui hooaeg pihta hakkab, mõned mängud ka Lätis tehtud, siis võib-olla on pilt selgem. Ja vaatame, kui palju Cramo siin meie liigat mõjutab. Praegu on see rütm suhteliselt tavaline."

Rannula sõnul pole kroonapandeemia mõjutanud ka Pärnu koosseisu. "Mul on [leegionärid] lähiriikidest kõik, Läti ja Soome. See oli ka teadlikult niimoodi tehtud, nii et sellega mingit probleemi ei olnud," kinnitas ta.

Aga kuidas koroona üldse turgu mõjutas? "Ma arvan, et turg on kõvasti muutunud. Hinnad on kõvasti langenud," arutles Rannula. "Aga kuna mina tegin otsuse suhteliselt varakult ja juba teadlikult otsisingi lähemalt, siis tegelikult ma ei olegi näiteks ameeriklasi väga vaadanud. Sain meeskonna varakult kokku. Aga turg kindlasti on muutunud ja ma arvan, et muutub veel. Päris häid mehi võib saada hooaja keskel päris hea hinnaga."

Seoses koroonaviiruse levikuga Eesti ja Läti klubid hooaja esimeses pooles omavahel vastamisi ei lähegi, algselt mängitakse kodumaal. "Karikas väikese eesmärgi täitsime. Nüüd hakkavad põhiturniirimängud pihta ja ma arvan, et just Eesti [klubide] omavahelised mängud on väga olulised, väga ära ei tohi midagi anda, peab kohe hooaja alguses valmis olema," sõnas ta.

Millised on Pärnu eesmärgid uueks hooajaks? "Tahaks neid suuremaid hammustada ja omasuguste vastu mitte eksida. Niimoodi mõtlen," avaldas Rannula. "Aga ma arvan, et nagu ikka Eestis, on teine kuni seitsmes väga võrdsed ja iga päev võib olla üllatusi. Aga ma arvan, et sel aastal on ka need keskmikud võimelised üllatama."