US Openi võitja oli noore prantslasega suurtes raskustes

Thiem võitis 20-aastase prantslase vastu kaks esimest setti 6:4, 6:4, kuid kaotas tunnipikkuseks veninud kolmanda seti 5:7. Neljandas setis tegi austerlane 13 lihtviga prantslase nelja vastu ja kaotas selle poole tunniga 3:6, kuid pani otsustavas setis siiski oma paremuse maksma ja võitis selle sama skooriga.

Seitse ässa löönud Thiem tegi kogu matši jooksul 59 äralööki (Gaston 30) ja 63 lihtviga (45), kohtumine venis enam kui kolme ja poole tunni pikkuseks. Austerlane pääses Pariisis veerandfinaali viiendat aastat järjest, tänavu tuleb tal kaheksa parema seas vastamisi minna 12. asetusega argentiinlase Diego Schwartzmaniga.

Pealtvaatajatelt seisva ovatsiooni teeninud Gaston alistas kolmandas ringis samuti viiesetiliseks veninud mängus kolmekordse suure slämmi turniiride võitja Stanislas Wawrinka 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0.

Taken to the limit ????



Dominic Thiem outlasts French wild card Hugo Gaston in an incredible match! #RolandGarros pic.twitter.com/OkRNvUQPxi