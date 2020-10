Andris Celminš: Balti liiga on täiesti võrreldav Sloveenia meistrisarjaga

Valitsev Eesti meister Põlva Serviti tegi kahe hooaja vahel koosseisus minimaalselt muudatusi, ent märkimisväärne vahetus leidis aset paremsisemise kohal. Valgevenelane Stanislav Holodjuk lahkus ning pärast viieaastast pausi näeb Eesti sarjades mängimas küll alles 24-aastast, aga rahvuskoondises juba seitse aastat tegusenud Andris Celminšit.

Valga käsipallikoolkonna kasvandik viskas hooajal 2014/2015 kohaliku Kävali ja Audentese eest mängides Eesti liigas uskumatud 261 väravat ning siirdus 18-aastaselt mängima tugevasse Sloveenia liigasse. Viimastel hooaegadel tõusis Celminš tähtsasse rolli kohalikes tippklubides Maribori RK Branik ja Velenje RK Gorenje ning tegi kaasa eurosarjaski.

"Igal pool on hea, aga kodumaal on ikka kõige mõnusam," tõi Celminš välja vana hea tõe. "Viis aastat on pikk aeg ja hakkasin vaikselt mõtlema tuleviku peale, mida seon Eestiga. Õpin hetkel käsipalli kõrvalt personaaltreeneriks ja kuigi uksi välismaale siirdumise osas kinni ei löö, siis tunneme end perega hetkel väga hästi."

Celminš tunnistas, et sulandumine nii sportliku kui ka eraelulise poole pealt kulges hästi. "Oodatust lihtsamalt on kõik sujunud, Põlva on mõnus linn ja oleme siin hästi kodunenud. Kalmer Mustingu käe all polnud ma varem mänginud, aga paljusid pallureid tundsin ja nii ei võtnud ka meeskonda sisseelamine palju aega," lausus värske põlvalane.

Serviti alustas hooaega viie järjestikuse võiduga, alistades teiste seas nii kodused põhikonkurendid Tallinna ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi kui ka leedukate Alytuse Varsa-Stronglasasi, ent jäi pühapäeval kodusaalis võitlusliku mängu järel 26:30 alla Leedu karikavõitjale Vilniuse VHC Šviesale.

"Päris rahule septembriga ei saa jääda, otsime veel ühist keelt ja mängulist koostööd. Ka mina ise pole veel päris sellises vormis, nagu tahaks. Viis võitu pidimegi võtma, aga kaotusest Šviesale on muidugi kahju. Ehkki võitlesime hästi, tegime liiga palju praaki ja lõplikult enda kasuks mängu pöörata ei õnnestunud," rääkis Celminš.

"Rasked löögid olid Henri Sillaste ja Eston Varuski vigastused, mis neid pikalt eemale jätavad. Nende kogemused ja liidriomadused kuluks marjaks ära nii klubis kui ka peagi algavates koondisemängudes. Eston tuleb kiiremini tagasi, aga tean Henrit kui võitlejat ja usun, et temagi veel sel hooajal meid aitab," hindas ta klubi- ja koondisekaaslasi.

Sloveenia kõrgliiga – kus Celminš viis aastat pallis – kuulub EHF-i koefitsientide järgi tugevuselt esikümnesse, Eesti paikneb 20 kohta allpool. "Esimeste mängude põhjal võib Balti liigat vabalt Sloveeniaga võrrelda. Võibolla paar tippu on seal teistest üle, aga viimased kohtumised Leedu klubidega olid kohaliku meistrisarja tasemel mängud," analüüsis Celminš.