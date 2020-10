Eestisse naasnud Celminš: plaan oli tulla kodumaale, et tulevikku kindlustada

Praeguseks 24-aastane Andris Celminš siirdus Balkani poolsaarele 18-aastase mängumehena. Käsipallikoondise paremsisemine sai Sloveenias kogemuse kolme erineva meeskonnaga – ta kuulus esmalt Ribnica, seejärel Gorenje Velenje ning Maribori ridadesse.

Sloveenia liigat on aastaid valitsenud Celje meeskond, aga nii Ribnica kui Gorenje kuulusid järjepidevalt medalivõitjate sekka.

Nüüd on Celminš tagasi Eestis. Viiele aastale tagasi mõeldes ütles ta, et on muutunud meeskondlikumaks palluriks, kes arvestab rohkem kaasmängijatega. Tegelikult võinuks Celminš oma karjääri ka välismaal jätkata. "Valikud olid välismaal jätkata või siis tulla kodumaale. Aga see oli juba pikemalt mõttes, et kodumaale tulla, tulevik ära kindlustada või hakata tegelema selle kindlustamisega. Lõppude lõpuks oleksin kindlasti Eestisse naasnud ja teha seda 35- või 36-aastasena, oleks palju raskem kui praegu noorena," arutles Celminš. "Põlva tuli mulle hästi vastu, pakkus head tingimused. Saan neid ainult tänada selle eest, mis nad mulle siin võimaldasid – saan sporti teha ja samas ka kõrvalt ennast uute valdkondadega kurssi viia."

Kas siis viie aastaga välismaal ei teeni piisavalt, et oleks teadmine, et mõnda aega ei pea üldse muretsema? "Pigem ikka peab mõtlema tuleviku peale. Seal alguses võeti mind noore mängijana, kellele ei visata lihtsalt raha ette, et võta. Pead ikka olema tegija, Meistrite liiga tasemel olema kõva mees. Pead ikka kogu aeg mõtlema, mis tulevikus saab," tõdes Celminš.

Põlva Serviti eesmärk on loomulikult võita nii Eesti meistritiitel kui karikavõistlused. Eriti magus oleks esikoht Balti liigas. Serviti treeneri Rein Suviga on Celminšil koondiste tasemel varasemast koostöökogemus olemas. Peatreener Kalmer Mustingu käe all treenib Celminš aga esmakordselt. Millist panust ootab Põlva klubi Celminšilt? "Nad ütlesid, et loodavad, et minust saab liider. Aga mul on see lihtsalt loomuses sees, et tahan väljakul ja ka selle kõrval liider olla, igal võimalusel oma meeskonnale kaasa elada ja aidata neid, nii heas kui halvas. Selline ma lihtsalt olen, loomult võitleja. Ja nii jääb ka," ütles Celminš.

Kuivõrd erinev või sarnane on Sloveenia liiga tase selle tasemega, kus sa nüüd mängid? "Sloveenia meistriliiga tasemega on Balti liiga täiesti võrreldav, kui mängime Balti liiga tippudega," rääkis Celminš. "Kui me praaki ei tee ja mängupilti kehvaks ei aja, on täiesti mõnus ja hea fiiling tuleb mängus."

Läti ja Leedu klubid on viimastel aastatel arenenud, ütleb Celminš. Balti liigat loeb ta tugevaks ja arvab, et enamikule Eesti klubidest on see piisav väljund. Käsipalli huvides oleks aga kindlasti praegusest ühtlasem Eesti meistriliiga.

Valgal ehk Celminši kodulinnal praegu Eesti meistriliigas esindust pole. Küsimuse peale, kas Celminš oleks ühel päeval huvitatud taas Valga klubiga meistriliigas mängimisest, vastas 24-aastane käsipallur nii: "Kindlasti võiks. See oleks väga lahe. Esiliigas võitjaks tulime, pärast seda mängisime meistriliigat. Oleks lahe jälle oma kodulinna esindada. Kui hästi mängisime ja rahva saali saime, oli tõesti väga mõnus see atmosfäär seal."

Ja lõpetuseks. Kas koondislane kaalub veel välisklubisse siirdumist, kui õnnestub ennast tõestada ning lauale tulevad ahvatlevad pakkumised? "Praegu ma ei mõtle üldse sellele, aga mingeid uksi ma ka sulgema ei hakka selle ees. Eks vaatab, mis elu näitab ja kui hästi ma siis suudan mängida," Celminš.