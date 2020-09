Koroonapositiivne maailma 25. reket lubati Hamburgi turniiril mängima

Prantsusmaa teise reketi Benoit Paire'i (ATP 25.) sõnul lubati ta kõrgetasemelisel Hamburgi tenniseturniiril mängima, olgugi, et oli andnud positiivse koroonaproovi.

Eelmisel kuul positiivse koroonatesti tõttu US Openi pooleli jätma pidanud prantslane osutus koroonapositiivseks ka Saksamaale saabudes, kuid seal öeldi maailma 25. reketile, et tema puhul pole koroonaviirus enam nakkav.

"Saksamaale saabudes andsin taaskord positiivse proovi," rääkis Paire ajakirjanikele. "Ma ei jaksa enam, olin murdumas. Ent siis öeldi mulle, et kui oled koroonapositiivne ja karantiiniperioodi juba läbi teinud, siis mängijaid enam uuesti ei testita, sest taas nakatudes ei anna sa haigust enam edasi," lisas prantslane, kes mängis eelmisel nädalal ka Rooma turniiril.

Itaalias sattus Paire tähelepanu keskpunkti, kui pööras oma avaringi matši Jannik Sinneriga farsiks, kaotades tahtlikult. Prantsusmaa teisele reketile valmistas Roomas tuska asjaolu, et korraldajad ei olnud nõus vahetult enne turniiri isolatsioonis olnud Paire'i mängu ühe päeva edasi lükkama.

Paire andis vahetult enne US Openit positiivse koroonaproovi ja pidi seejärel negatiivse testini New Yorgis isolatsioonis istuma. Seetõttu ei saanud prantslane treenida ja soovis Rooma turniiri korraldajatelt valmistumiseks lisapäeva.

Hamburgis kohtus Paire avaringis norralase Casper Ruudiga, kellele vastu jättis 4:6, 0:2 kaotusseisus mängu pooleli.

"Tänasin arsti ja turniiri korraldajaid, kes lubasid mu siiski mängima. Pariisis on mõned mängijad andnud negatiivse proovi, kuid kuna nende treener on nakatanud, siis ei lubata ka mängijaid platsile. Saksamaal võid aga anda positiivse proovi ja siiski mängida."

Paire lisas, et võib olla sunnitud pühapäeval algavatest Prantsusmaa lahtistest loobuma, sest arstide sõnul on 50-protsendiline tõenäosus, et ta annab Pariisi saabudes taas positiivse koroonaproovi.