VIDEOD | Korraldajate peale vihane tipptennisist pööras mängu farsiks

Paire andis vahetult enne US Openit positiivse koroonaproovi ja pidi seejärel negatiivse testini New Yorgis isolatsioonis istuma. Seetõttu ei saanud prantslane treenida ja soovis Rooma turniiri korraldajatelt valmistumiseks lisapäeva.

"Mul oli ainult üks soov: et saaksin minuga New Yorgis toimunu tõttu mängida teisipäeval, aga kuna kohtun itaallasega, panete te mind ikka esmaspäeval väljakule," kirjutas vihane prantslane pärast ajakava selgumist pühapäeval sotsiaalmeedias.

Esmaspäeval toimunud avaringi matšis näitas Paire protesti märgiks vähest vastupanu ja pööras mängu reketit loopides ja pukikohtunikuga torisedes parajaks farsiks. Ühel hetkel viskas prantslane pudeli väljakule ja nõudis, et pallipoiss selle üles korjaks, kohtunik käskis aga Paire'l endal see eemaldada. Mängu viimases geimis saatis tujutu prantslane vastuvõtte järjest võrku.

"Ma ei ole kümme päeva mänginud, vaid toas istunud. See oli hea treening, mul on hea meel, et saime tund aega mängida," ütles Paire pärast 2:6, 1:6 saadud kaotust.

Paire throw a bottle of water on court, outside the doubles lines, and went to serve.



He demanded that the ball boy pick it up.



Nour told him it's gonna stay there unless you pick it up yourself https://t.co/Ip8NTPmsZc