McLareni tegevjuht: Alonso liitumine Renault'ga sõltub mehe tahtmisest

Peale vormel-1 pilootide Carlos Sainz juuniori ja Daniel Ricciardo uute lepingute sõlmimist Ferrari ja McLareni meeskondadega on Renault's hetkel 2021. aasta hooajaks vaba koht. Peamine kandidaat selleks on kahekordne maailmameister Fernando Alonso.

Ei ole saladus, et Alonso ihkab vormel-1 MM-sarja naasta. Hispaanlane võitis küll 2005 ja 2006. aastal maailmameistritiitlid, kuid tal oli võimatu mullu karjääri vormelipiloodina jätkata halva õnne ja halbade valikute tõttu.

Loomulikult tahaks kahekordne maailmameister naasta tipptiimi, kuid tundub, et ta peab siiski leppima mõne natuke nõrgema meeskonnaga. Renault's on hetkel vaba koht olemas ning Alonso on nendega varasemaltki kahel korral koostööd teinud (aastatel 2002-2006 ja 2008-2009). McLareni tegevjuhi Zak Browni sõnul ei tohiks Renault lasta võimalust hispaanlasega koostööd teha käest.

"Ma rääkisin Fernandoga ja ma ei usu, et hetkel on midagi 100% kindel. Kui mina oleksin Renault juht, siis ma valiksin kindlasti Alonso. Ta on tuntud, ta on kiire ja ta on varasemalt selles tiimis sõitnud," ütles Brown, kelle sõnul on küsimus ilmselt hoopis selles, kas Alonso ise tahab Renault meeskonnaga liituda. "Ma ei tea, kas Fernando tahab võistelda 22 sõidul masinas, millega ta ei ole võimeline kolmandat tiitlit võitma," lisas Brown.