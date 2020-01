Alonso tahab vormel-1 sarja naasta: olen värske, olen valmis

Kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Fernando Alonso tõdes usutluses Autospordile, et on valmis järgmisel aastal võistlussarja naasma.

Alonso tuli Renault' eest sõites 2005. ja 2006. aastal maailmameistriks, viimati sõitis ta F1 karussellis veidi enam kui aasta eest. Kaks korda järjest on ta triumfeerinud Le Mansi 24 tunni kestvussõidul ning tänavu tegi ta debüüdi Dakari rallil.

"Ma ei ole F1-ga lõpparvet teinud," kinnitas Alonso pikas intervjuus Autospordile. "2021 [kui jõustuvad uued vormel-1 sarja reeglid - toim.] on heaks võimaluseks. Ma tunnen end nüüd värskena, ma olen valmis."

2021. aasta vormelihooaja keskel saab hispaanlane 40-aastaseks, kuid usub, et see ei saa määravaks. "Ma ei arva, et vanus osutub probleemiks," sõnas Alonso. "Need autod ei ole nii nõudlikud. Pühapäeval sõidetakse seitse-kaheksa sekundit aeglasemalt kui laupäeval [kvalifikatsioonis]."

Autosport kirjutab, et kui Alonso järgmisel aastal kuninglikku võistlussarja naaseb, ei tee ta seda lihtsalt rivi täitmiseks, vaid ootab võite ja võimalust auhinnakappi lisada kolmas MM-tiitel. Samas esitab ajakiri küsimuse: milline tipptiim tahab Alonsot enda ridades näha?

"Ma olen Red Bulliga pidanud palju läbirääkimisi," vastas Alonso. "Esimene neist oli 2007 aastal, kui lahkusin McLarenist, siis järgmisel aastal. [Mercedes] on domineerinud mitmeid aastaid ja neil on praegu väga tugev võistkond. Kui sa võidad, ei taha sa muudatusi teha, aga vaatame, kuidas algav hooaeg möödub. Eelmisel suvel olid neil mõned kahtlused [Valtteri] Bottase ja [Esteban] Oconi vahel. Kui samad kahtlused esinevad ka järgmisel aastal..."

Alonso sai kümne päeva eest lõppenud Dakari ralli debüüdil 13. koha. "Sellistel võistlustel osaledes kohtad sa erinevaid inimesi erinevate filosoofiatega," mõtiskles hispaanlane. "Olen valmis F1-te tugevamana naasma ja kui pakett osutub õigeks, ka võitma."