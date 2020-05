Sebastian Vettelit hakkab Ferraris asendama Carlos Sainz jr

25-aastane Sainz juunior asub 2021. aastal asendama sealt lahkuvat sakslast Sebastian Vettelit. Vormel-1 sarjas on hispaanlane varasemalt esindanud Toro Rossot ja Renault'd, praegu sõidab ta McLareni meeskonnas.

"Carlos, kel on juba viis hooaega selja taga, on tõestanud end olevat väga andekas ja näidanud, et tal on võimed ja omadused, et meie meeskonda ideaalselt sobituda," kommenteeris Ferrari tiimipealik Mattia Binotto.

Ferraris saab Sainz jr meeskonnakaaslaseks noor Monaco talent Charles Leclerc.

McLarenis võtab Sainz juuniori koha järgmisel aastal üle 30-aastane austraallane Daniel Ricciardo, kes alates 2019. aastast kihutab Renault roolis. Renault veel Ricciardo asendust kinnitanud ei ole.