Ferrari meeskond kinnitas, et selle hooaja lõpus lahkub nende ridadest neljakordne vormel-1 sarja maailmameister Sebastian Vettel.

Ferrari pakkus Vettelile palgakärpega ühe-aastast lepingut, mille 32-aastane sakslane tagasi lükkas. "Mõlemad osapooled tundsid, et kõige parem variant on, kui jätkatakse erinevaid radu," ütles Ferrari juht Mattia Binotto.

Neljakordne vormel-1 sarja maailmameister liitus Ferrariga 2015. aastal peale Red Bulli meeskonnas kõikide oma tiitlite võitmist. Sakslane lootis korrata oma lapsepõlve kangelase, kaasmaalasest Michael Schumacheri saavutatut, kes just Itaalias Maranellos asuva meeskonnaga võitis viis MM-tiitlit seitsmest.

Varasemalt on Ferrari märkinud, et Vettel oleks nende esimene valik Charles Leclerci kõrvale sõitma. Seejuures nähakse just 22-aastases Monaco kodanikus järgmist Ferrari rooli keeravat maailmameistrit. Viimati võitis kuulus Itaalia meeskond ihaldatud tiitli 2007. aastal, kui parim oli soomlane Kimi Räikkönen.

Vetteli asemel võib Ferrariga liituda austraallane Daniel Ricciardo (Renault) või hispaanlane Carlos Sainz (McLaren). Ka kuuekordset maailmameistrit Lewis Hamiltoni on meeskonnaga seostatud, aga britt on ise korduvalt rõhutanud Mercedesesse jäämist.