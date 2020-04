Vettel: aeg-ajalt mõistetakse Ferrarit valesti

Viis hooaega Ferrari vormel-1 tiimis kihutanud Sebastian Vettel arvab, et väljaspoolt mõistetakse Itaalia võistkonda teinekord valesti ja tegelikult on tiimis palju positiivset.

"Tiimi tugevus seisneb kires Ferrari vastu. Ma arvan, et see ajab inimesed iga päev liikvele. Ma arvan, et asi on tõesti selle brändi legendis ja müüdis. Ja tahetakse saada osaks selle ajaloos," lausus sakslane väljaandele Motorsport.com.

Red Bullis sõites tuli Vettel neli korda maailmameistriks, kuid Ferrari värvides pole lisa tulnud. 2017. ja 2018. aastal tuli leppida teise kohaga, aga mullu oli MM-sarja üldarvestuses vaid viies. Konstruktorite karikat pole meeskond võitnud alates 2008. aastast.

"See on väga itaalialik, väga palju on itaalia reegleid ja traditsiooni, mis on suurepärased. Neid hoitakse. Aga samamoodi on see väga nüüdisaegne. Ma arvan, et aeg-ajalt mõistetakse seda valesti, sest itaallased on paljude asjadega väga traditsioonilised," ütles Vettel.

"Aga inimesed mõtlevad väga edumeelselt ning ma arvan, et meil on tiimis palju andekaid talente, suurepäraseid inimesi suurepäraste ideedega, loominguliste ideedega ja seetõttu on kahetsusväärne, et me pole - silmas pidades tulemusi - veel läbilööki teinud. Seetõttu jätkame tööd, oma asja ajamist, sest usun, et ühel päeval oleme päral."

Lähiajal Vettel seda tõestada ei saa, sest sarnaselt muule spordielule seisab ka F1 sari. Praeguse seisuga võiks oodata hooaja algust juuni lõpus Prantsusmaal, aga suure tõenäosusega lükkub ka kihutamine Paul Ricardi ringrajal edasi.