Kolleeg kahtleb Vetteli jätkamises F1 sarjas

Vormel-1 piloot Sergio Perez pakub, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel pigem lõpetab käimasoleva aasta järel F1 karjääriga, kui et liitub mõne teise võistkonnaga.

Teisipäeval tuli ametlik teade, et Vettel ja Ferrari võistkond lepingut ei pikenda ja sakslane on alates 2021. aastast vaba mees.

30-aastast Perezit see uudis ei üllatanud ja arvab, et oma rolli mängis ka Ferrari teise piloodi Charles Leclerci mullune edukas debüüthooaeg.

"Kuulsime, et asjad ei lähe võib-olla hästi. Mõlemal poolel pole selliseid tundeid nagu aastaid varem," lausus mehhiklane Motorsport.com-i vahendusel.

"Ma arvan, et võtmefaktoriks on olnud siin Leclerc. Nad panustavad tulevikus selgelt noorele sõitjale, kes tegi meeskonnaga uskumatult hea esimese hooaja ja ma arvan, et sellest võivad hargnevad paljud asjad."

Perez pakkus, et Vettel on isolatsiooni ajal asju mõistnud ja ennast kõrvalt vaadanud. "Kõik sõltub sellest, kui palju on tal tahtmist. Ta võib ehk jätkata McLarenis, aga ma kahtlen selles," pakkus Racing Pointi võistkonna piloot.

"Tõenäoliselt võib see olla tema viimane aasta F1 sarjas. Ma näen teda pigem lõpetamas kui mõne teise tiimi eest sõitmas, aga ega me ei tea. Räägin rohkem kui fänn. Ma ei tea, mis mõtteid ta mõtleb."

Perezi enda tulevik F1 sarjas peaks olema aastani 2022 kindel, sest seni kehtib tema leping Racing Pointi võistkonnaga, kes alates järgmisest hooajast hakkab kandma Aston Martini nime.