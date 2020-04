Kirdi treener Indrek Tustit: oleme väga rahul, et olümpiat tänavu pole

Mida tähendab tippsportlasele praegustes tingimustes treenimine, kus kõike ei pruugi teha saada? "See väga palju sõltub alast. Mingid ala saab ju teha metsa vahel ära – keskmaajooksjad, pikamaajooksjad. Ma arvan, et EOK on Eesti tippsportlastele üsna hästi vastu tulnud – need, kellel on olümpianormatiivid täis, neil on mingisugused treeningtingimused tagatud. Ma arvan, et neil inimestel on päris hästi," kommenteeris Tustit.

Mida tähendab teadmatuses treenimine, kus pole selge, mil võistelda saab? "Meil Magnusega on hästi, nagunii midagi hästi teha poleks saanud! Ootame ja teeme oma plaani, nagu oli ette nähtud. Teiste puhul, keda mina treenin, muutsime plaani lihtsalt kuu aega pikemaks ja loodame, et äkki saab kuskil juuni keskpaigas võistlema hakata."

Kas praegune olukord mõjutab sportlasi ka vaimselt? "Sportlased, kellega mina töötan, teevad rutiinselt oma tööd ja ootavad seda hetke, mil saab uuesti võistlema hakata ja ei ole mentaalsuse kohapealt midagi eriti muutunud. Keegi veel väga hulluks ei ole läinud. Kõik, keda mina tean, on võtnud suhteliselt rahulikult ja arvavad, et võistelda saab suve keskpaigas – teevad oma plaanid ümber ja ootavad."

Kuidas käib praegu Magnus Kirdi käsi? "Käsi võiks käia võib-olla natukene vabamalt, aga käib muidu päris hästi! Meie plaan, mille olime teinud, teades, et olümpia on ikkagi aastal 2020, me siiamaani järgime seda ja me ei ole hakanud seal midagi muutma. Loomulikult oleme me väga rahul, et see 2020. aastal pole."