Magnus Kirt: vigastus on osutunud kardetust kergemaks

Eesti odaviske rekordimehe ja MM-hõbeda Magnus Kirdi õlavigastus on osutunud kardetust kergemaks, kuid siiski käib Tokyo suveolümpia nimel võitlus ajaga.

Mullu Eesti rekordi 90.61-ni viinud 29-aastane Kirt vigastas õlga tõsiselt lõppenud aasta Doha MM-i finaalis ning pidi oktoobris käima ka operatsioonil, kirjutab Delfi.

"Operatsioon läks hästi ning taastumine on liikumas kiiresti, aga pean siiski teatud trajektoore varasemast rohkem jälgima," sõnas MM-hõbe Kirt Soome väljaandele Yle. "Vigastus on kujunenud kergemaks, kui algselt kardeti. Käe kõige tähtsamad osad ei saanud nii palju viga, kui algselt arvati."

Peamiseks eesmärgiks on Tokyo olümpiamängudeks terveks saamine. "Hinnangud erinevad, aga üldiselt tundub, et taastumine võtab veel paar kuud aega. Me oleme võitluses ajaga," sõnas Vister.

Kirt loodab juba olümpia eel paar võistlust kirja saada. "Hooaeg peab algama vähemalt paari võistlusega, et saaks rutiini tagasi."