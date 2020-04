Saksamaa odaäss astus Kirdi vigastusele viidates alaliitudega võitlusse

"Loodan, et mulluse Doha MM-i sündmused, kui Magnus Kirt vigastada sai, on otsustajad üles äratanud," selgitas Röhler.

Teatavasti viskas Dohas hõbeda võitnud Kirt MM-i viiendas voorus õla liigesest välja. Järgnes lõikus ja pikk paranemisaeg, kirjutab Delfi.

Viimasest viiest EM-ist neljal ja ka Doha MM-il on meesodaviskajad pidanud võistlema kahel päeval järjest. Nende keha, kuid eelkõige käsi ei suuda nii lühikese ajaga taastuda. Seevastu naistele on enamasti vastu tuldud, nii et nemad saavad pärast eelvõistlust päeva või isegi kaks puhata.

"Pole aus, et naistel on taastumisaega rohkem," kuulutas Röhler ja nõudis sugudevahelist võrdsust. Ta märkis, et on kaks eri asja, kas visata oda 65 või 90 meetrit – teisel puhul saab käsi märksa rohkem koormust.