Rene Mandri: kui Tour de France ära jääb, on see täielik katastroof profispordile

Pärast seda, kui Prantsusmaa president Emmanuel Macron nädala alguses teatas, et vähemalt juuli keskpaigani on avalike ürituste korraldamine riigis keelatud, tuli Tour de France'i korraldajatel kiiresti reageerida.

Lahendusena nähakse startimist 29. augustil. Niivõrd hilised kuupäevad on Prantsusmaa velotuuri ajaloos pretsedenditud. Planeeritud marsruuti siiski ei muudeta.

"Rääkisin eile telefonitsi poliitikutega, kes tegutsevad piirkondades, mida marsruut läbib. Poliitikud lubasid üritusel kohal olla. Oleme mitu nädalat töötanud koos valitsuse, alaliidu ja rahvusvahelise jalgrattaliiduga. Saan kinnitada, et Prantsusmaa velotuur toimub kaks kuud hiljem kui tavaliselt. 29. augustist 20. septembrini," ütles velotuuri direktor Christian Prudhomme.

Selles osas, kas velotuuri saab pidada ka publiku ees, pole veel otsust tehtud. Ehkki Prudhomme on varasemalt rõhutanud, et Tour de France n-ö suletud uste taga ei toimu, ei saa välistada, et lõpuks on võistlus kommertslikult eeskätt teleprojekt.

"Ütleme niimoodi, et kui Tour de France ära jääb, siis see on täielik katastroof profispordile. Enamik World Touri meeskondi üldse eksisteerivad sellepärast, et sponsorid annavad neile vahendid just tänu Tour de France'i kajastusele. Tour de France lihtsalt pakub sellist meediaväljundit, mida mitte ükski teine spordiüritus maailmas ei paku," ütles Tartus tegutsevat Eesti ainsat kontinentaalklubi vedav endine profirattur Rene Mandri. "Sinna need kümned miljonid alla tambitakse, ainult selle ühe ürituse jaoks. See on väga loogiline, et see üritus peab toimuma."

"Teine küsimus, kas edasilükkamisega on ikka võimalik seda korraldada. Seda ei tea ka ASO (korraldaja – toim) ise, seda ei tea ka Christian Prudhomme, kas nad reaalselt ikkagi saavad seda korraldada. Sest teadmatust on koroonaviiruse tõttu nõnda palju. Aga nii suurt üritust ei ole võimalik muud moodi korraldada, kui pead väga kaugelt mingid kuupäevad paika ära panema ja hakkama nendeks kuupäevadeks valmistuma ja üles ehitama seda Touri. Selleks oli ka viimane aeg juba, et need kuupäevad välja hõigataks."

"Nii- või naapidi ei saa see üritus olema enam selliste rahvamassidega, nagu ta on tavaliselt olnud. Tour de France'i edu Giro d'Italia ja Vuelta ees on eelkõige see, et juuli keskel on suurel enamusel eurooplastest puhkused võetud, see on see, mis rahvamassid kohale toob," jätkas Mandri. "Nüüd, kui koroonaviirus lõpeb, on kõigil inimestel käed-jalad tööd täis ja sellist puhkuste perioodi nii või naa ära ei kasutada, seda enam, et sellisel ajaperioodil seda nagunii ei võeta. Algavad ju ka koolid, pered ei saa enam liikuda. See saab olema palju väiksematele rahvamassidele, kes kohapeal jälgib. Tour de France on ju maailma kõige jälgitavam mitmepäevane spordiüritus, arvestades ka seda, kui palju rahvast seal raja ääres käib. Seal ei ole staadionit, mis peab rahvamassi ära mahutama, seal on kilomeetrite ja kilomeetrite kaupa teid."

Tänaste teadete järgi soovitakse veel sel aastal rattakalendrisse mahutada ka Hispaania ja Itaalia velotuuri. Need peaksid aga toimuma pärast septembrisse kavandatud maailmameistrivõistlusi.

Mandri hinnangul ei ole kolme velotuuri täismahus korraldamine reaalselt võimalik. Ka seepärast, et novembris on ilmad Euroopas juba ebasobivad.

"World Touri meeskonnad ei tohiks seda justkui välja vedada. See tähendab ju automaatselt seda, et kõik mehed saavad mingit suurtuuri sõita, sest kui tuurid on nii lähestikku üksteisele, on kahte suurtuuri sõita väga keeruline. Lisaks sellele, et neid üldse ära mahutada sinna perioodi," arutles Mandri. "Loogika justkui ütleks, et siis peaks neid järgmisi suurtuure lühendama, kolme nädala pealt kahele nädalale, siis on võib-olla võimalik. Aga et päris sellises mahus teha kolm suurtuuri järjest, kui ilmad lähevad juba ootamatuks, ei tundu kuidagi loogiline. Väga keeruline. Väga raske uskuda, et kolm suurtuuri on võimalik ära teha selle aja jooksul sellises formaadis."