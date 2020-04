Endine grupisõidu maailmameister: kahtlen, et tänavu veel võistleme

Vaatamata sellele, et Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) avalikustas sügiseks planeeritud võistluskalendri, kahtleb endine maailmameister Alejandro Valverde, et temas tekib selleks ajaks tõelist võidujanu ning kaalub seepärast karjääri lõpetamise edasi lükkamist.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati edasi või jäeti ära kevadised võistlused. Suvine suursündmus Tour de France toimub uue ajakava järgi 29. augustist 20. septembrini. Valverde pole aga selles veendunud, et sügisel üldse võistelda saab ning on arvestanud võimalusega, et suure tõenäosusega on 2020 "tühi aasta".

"Vaatame, kuidas asjad minema hakkavad. Suveni on veel palju aega ja Touri toimumine oleks oluline. Kui seda ei juhtu, siis ma ei tea, mis saama hakkab," ütles Valverde Hispaania ajalehele El Mundo. "Olukord on keeruline. Me tahame spordilainele tagasi saada, aga realistlikult mõeldes on tänavune aasta väga suure küsimärgi all. Pandeemia alguses ma ei mõelnud sellele, aga nüüd kerkib mõte kaotatud aastast aina rohkem esile."

39-aastase hispaanlase leping Movistariga lõpeb 2021. aasta lõpus. Valverde tahtis sellega ka oma karjäärile punkti panna, kuid nüüd võivad needki plaanid muutuda. "Näeme. Läbi tuleb kaaluda kõik variandid. See on võimalik, et ma lükkan karjääri lõpetamise edasi, kuid ma ei kinnita mitte midagi," lisas Valverde.

Hispaanlane on varasemalt teada andnud, et sihib 2021. aasta Tokyo olümpiamängude võitu.