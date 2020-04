Maik-Kalev Kotsar kinnitas NBA draft'is osalemist

Kotsari neli ülikooliaastat South Carolina Gamecocksi eest said läbi märtsis, mistõttu on 211 cm pikkune Kotsar alustamas profikarjääri. Hiljuti maineka Euroopa agentuuriga käed löönud Kotsari kindel soov on jõuda NBA-sse, kirjutab Korvpall24.ee.

Kuna reeglite kohaselt ei pea nelja-aastase ülikoolitsükli läbinud korvpallurid end draft'iks eraldi üles andma (nagu seda tegid Drell ja Raieste), siis tähendab see seda, et 2020. aasta NBA draft'is osaleb automaatselt ka kolmas eestlane, Maik-Kalev Kotsar.

Kotsar kinnitas, et nii see tõepoolest on. Kolledžilõpetajana on ta automaatselt draft'iks kõlblik ja eraldi selleks enam midagi tegema ei pea.

