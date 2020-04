Drell: olen täitnud oma potentsiaalist praegu ainult 5%, võib-olla vähemgi

Selle nädala alguses tuli uudis, et Eesti korvpallilootus Henri Drell on enda nime üles andnud NBA-draft'is. Laupäeval 20-aastaseks saav 204 sentimeetri pikkune mängumees usub, et on oma arengupotentsiaalist saavutanud alles pisikese osa ning piltlikult öeldes võiks teemanti lihvimine ideaalis aset leida mõne tema suhtes lootusrikkalt meelestatud NBA klubi juures.

Drelli sõnul pani ta ühest küljest oma nime draft'i kirja, et saada aru, milline on NBA klubide huvi tema vastu. "Aga põhiliseks põhjuseks on see, et olen igas aspektis arenenud ja nüüd oleks aeg seda NBA satsidele näidata," sõnas Drell portaalile Korvpall24.ee.

Drelli hinnangul ta hetkel veel NBA mänguks valmis pole, kuid ta võiks huvi pakkuda meeskonnale, kus saaks rahulikult areneda. "Ma olen täitnud oma potentsiaalist praegu ainult 5%, võib-olla isegi vähem. Olen nõus arenema ja tahakski NBA-s saada sellisesse keskkonda, kus saab tööd teha ja liigaga kohaneda."

