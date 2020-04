Warriorsi peatreener: meie jaoks on hooaeg lõppenud

Mullu korvpalliliiga NBA finaalis teise kohaga leppima pidanud Golden State Warriors oli enne koroonaviiruse pandeemiat läänekonverentsis viimasel kohal. Peatreeneri Steve Kerri sõnul on just seetõttu nende meeskonnal tunne, et hooaeg on lõppenud.

"Hooajavälise perioodi tunne on," ütles Kerr. "Meil oli eelmisel nädalal meeskonnaga videokõne. Kuigi mänedžer Bob Myers tutvustas seal mängijatele viimaseid uudiseid, siis meenutas see koosolek natuke iga-aastast lõpukoosoleku."

Kerr lisas, et kuigi paljud play-off'i meeskonnad püüavad oma mängijaid hooaja võimaliku jätkamise pärast motiveerituna hoida, siis Warriors on sellest unistusest lahti lasknud, kuna nad on 15 võidu ja 50 kaotusega konkurentsist juba välja langenud.

"Me ei tea veel midagi ametlikult, aga meie meeskonnal on tunne nagu hooaeg oleks lõppenud. On veel võimalus, et me peame naasma ja mõned mängud mängima, aga me kõik teame, et sel aastal me enam suurde mängu ei naase," jätkas Kerr.

Alates reedest lubab maailma tugevaim korvpalliliiga NBA mängijaid osaliselt tagasi treeningutele.