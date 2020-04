Sander Raieste pani end NBA draft'i kirja

204 cm pikkuse Raieste tänavused keskmised näitajad Eesti-Läti liigas olid ligi 20 minutiga 7,5 punkti, 3,8 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget mängus. VTB Ühisliigas jäi mehe arvele keskmiselt 14 minutit, 3,8 silma, 2,6 lauapalli ja 0,5 korvisöötu mängus, kirjutab Korvpall24.ee.

Nii Henri Drell kui ka Raieste andsid ennast NBA draft'iks üles ka mullu, kuid võtsid oma nime enne tähtaja kukkumist maha. Sama taktikat võivad mehed kasutada ka tänavu, säilitades niiviisi võimaluse aasta pärast uuesti proovida.

Couple of international players who also entered their names in the 2020 NBA Draft:



Miguel Gonzalez, Baskonia, 1999

Sander Raieste, BC Kalev, 1999

Osas Ehigiator, Fuenlabrada, 1999

Njegos Sikiras, Fuenlabrada, 1999