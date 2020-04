Raieste unistab Euroliigast: tahan näidata, et Kalevis kogetu ei jooksnud mööda külge maha

Hispaania hiiu Vitoria-Gasteizi Baskonia hingekirja kuuluv Raieste tõdes, et otsus end draft'i üles anda sündis alles viimaste päevade jooksul. "Täpselt 2-3 päeva tagasi helistas agent ja soovitas nime kirja panna," rääkis Eesti koondislane Delfile.

Raieste oli draft'i nimekirjas ka mullu, ent võttis end hiljem sealt maha. Kas tänavu samamoodi? "Hetkel ma kindlat otsust teinud pole. Mul on veel kuu aega otsustada, kas hoida nime seal või mitte."

Raieste tunnistas, et soovib ka ise jätkata Baskonias. "Tahaksin kindlasti seal läbi lüüa. Soovin näidata, et Kalevis kogetu ei jooksnud mööda külge maha," sõnas eestlane, lisades, et soovib saada kirja minuteid nii Hispaania kõrgliigas kui Euroliigas.