Henri Drell pani end kirja NBA draft'i

Ka möödunud aastal end draft'i kirja pannud, kuid seejärel nime maha võtnud 19-aastane ja 205 cm pikkune Drell sai tänavu Itaalia kõrgliigas Serie A-s Pesaro eest kirja keskmiselt 4,7 punkti ja 2,1 lauapalli mängus, vahendab Korvpall24.ee.

Estonian national team forward Henri Drell has declared for the 2020 NBA Draft, his agency Sigma Sports told ESPN. Drell was a rotation player in the Italian first division with Pesaro this season.