Drell NBA-st: see on olnud mu eesmärk ja usun, et saan selle ka tehtud

Eesti korvpalluritest on seni ainsana NBA-s mänginud Martin Müürsepp, üle 20 aasta tagasi. Müürsepp valiti NBA-sse 1996. aastal esimeses ringis 25. valikuna ja ta mängis unistuste liigas kahel hooajal Miami ja Dallase klubi eest. Nüüd on NBA noormängijate valikus kolm uut Eesti nime: äsja USA-s ülikooli lõpetanud 23-aastane keskmängija Maik-Kalev Kotsar, 21-aastane ääremängija Sander Raieste ja 20-aastane tagamängija Henri Drell. Viimased kaks tegid seda eesmärgiga testida NBA klubide huvi.

"Kui ennast sinna kirja paned, siis paned ennast üles maailmapilti ja näed reaalselt, millised on sul võimalused NBA-s. Muidu, kui ennast sinna draft'i ei paneks, siis ma ei saaks minna näiteks NBA tiimidega treenima. See peab olema kindlasti tehtud," rääkis Drell ERR-ile.

"Nooremana, paar aastat tagasi ei arvanud küll, et oleksin olukorras, kus enda nimi sinna kirja panna. Viimaste aastatega on ehk areng olnud selline, et see on reaalne võimalus sinna oma nimi jätta. Selle nimel ka töö käib suures plaanis, et teha see samm edasi – jõuda kuhugi Euroliiga, NBA, vähemalt Euroopa tipptasemele," loodab Raieste.

Mullu võtsid Raieste ja Drell ennast NBA draft'i nimekirjast ennetähtaegselt maha, see võimalus on ka tänavu. Kuna eelmisel suvel jäi Monacosse planeeritud NBA Euroopa talentide laager ära, pole lõppenud hooajal Kalev/Cramos mänginud 204-sentimeetrisel Raiestel õnnestunud ennast veel NBA klubidele näidata. 205-sentimeetrine Drell sai vastava kogemuse eelmisel suvel, kaasa anti ka soovitusi. "Kehaline ja füüsiline areng on seal hästi tähtis. Kuna olen viskav tagamees, siis vise peab saama stabiilsemaks."

Drell ei soovi uuel hooajal Pesaro klubis jätkata. Raieste kuulub Euroliigas mängiva Vitoria Baskonia ridadesse, kes plaanib koosseisu noorendamisega ka teda põhitiimi tegemistesse kaasata. "Ma olen selles süsteemis olnud kolm aastat kohapeal ja ühe aasta laenul. Arvan, et lepingu viimane aasta on parim hetk tõestada, et nende investeering tasus ära ja olen reaalselt valmis mängima minuteid Euroliigas ja Hispaania liigas," usub Raieste.

"Kindel on see, et ma ei taha jätkata Itaalias samas võistkonnas. Minu siht on kusagil Euroopa tipptasemel või siis kui mitte NBA-sse, siis NBA tütarliigasse," lisas Drell. Unistused on ka suuremad, kui lihtsalt NBA-sse valituks saada. "Tore oleks ka niisama see märk kirja saada, aga pigem tahaksin sinna minna. See on olnud mul terve elu eesmärk. Ja siiralt usun, et saan selle ka tehtud."