M-Spordi pealik pakub hooaja päästmiseks suuri muudatusi

Alates 1990. aastate keskpaigast on MM-rallid olnud üsna kindla struktuuriga: kolm päeva kihutamist, millele aeg-ajalt lisandub neljapäeva õhtul publikukatse. Iga ralli lõppeb samal kellaajal toimuva punktikatsega.

Praegu on aga kolm etappi edasi lükatud ja suure tõenäosusega võib nii minna ka juuli keskele planeeritud Keenia ralliga. Kõigi võistluste äramahutamine hooaja teise poolde oleks praeguste nõudmiste juures suur peavalu.

"On tekkinud võimalus teha ülejäänud hooajal asju teisiti. Me kõik teame, et logistiliselt on väga raske mahutada kõiki neid etappe ära, kui tahame kasutada tavapärast formaati ja ruumi rallide vahel," lausus Millener portaalile DirtFish.

"Nii et mõelgem pisut kastist välja. See on suurepärane võimalus koondada rallisid järjestikku, korraldagem kahepäevaseid rallisid ja võib-olla, radikaalsemalt mõeldes - miks mitte pidada kaks rallit ühes kohas kahel nädalal järjest?"

"Kui taristu on olemas, miks mitte sellele mõelda?" jätkas Millener. "Vilets seis pakub võimalusi - meil on võimalus asju teisiti teha ja peaksime seda ära kasutama. Aga selleks peaksime kohe plaani paika panema. Peame vaatama asja positiivset külge ja täpsemalt vaatama, mida saaksime selleks ära teha, et hooaja teisest poolest asja saaks."

Autoralli MM-sarjas on sel hooajal peetud kolm etappi Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Edasi on lükatud osavõistlused Argentinas, Portugalis ja Sardiinias. Kui sama teed läheb Safari ralliga, peaks järgmine etapp toimuma augustis Soomes.