Autorallli MM-sarja tehasetiimidel keelati koroonakriisi ajal testimine

"Lühiajaline meede võeti kasutusele, et vältida üleilmse pandeemia ajal ebavõrdsust testivõimekuse osas MM-sarja tehasetiimide vahel. Testimise keeld kestab esialgu 31. maini või kuni FIA kinnitab, et kõigil registreeritud tehasetiimidel on testimiseks taas võrdsed võimalused," teatas FIA pressiteate vahendusel.

Pandeemia ajal on testimisega tegelenud Toyota meeskond, teistel võistkondadel on võimalused olnud oluliselt rohkem piiratud.