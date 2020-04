Mäkinen: WRC tiimid ei taha Keenias sõita

"Tiimid on avaldanud soovi mitte sõita ja meeskonnad arvavad, et võistlus tuleks ära jätta," lausus neljakordne maailmameister intervjuus Soome avaõiguslikule ringhäälingule YLE.

MM-sarjas on juba lükatud edasi kolm järgmist etappi ja Mäkineni sõnul peaks sama otsus tulema ka Keenia kohta. See tähendab, et maailmameistrivõistlused jätkuks alles augustis Soomes - mõistagi, kui üldine situatsioon paraneb.

"Loomulikult rahvusvaheline autospordiliit ja promootor loodavad endisel, et kui olukord muutub, siis võime Keenias sõita," jätkas Mäkinen. "Kui situatsioon püsib samasugusena, siis ei tohiks sinna mingil juhul minna."

Praeguseks on edasi lükatud MM-etapid Argentinas, Portugalis ja Sardiinias, mida loodetakse siiski aasta teises pooles läbi viia. Toyota pealik pole kindel, kas see õnnestub.

"Loodetavasti saame sõita ja mõistlikult hea hooaja," lausus ta. "Kui mõned sõidud jäävad ära, siis see pole veel katastroof."

Mõistagi halvendab pandeemia ka Toyota tiimi majanduslikku seisu. "Kui sõidud jäävad ära, siis on see avaldab see rahaliselt suurt mõju. Lõplikult ma seda ei tea, aga juba praegu oleme arvutanud, et mõju saab olema üsna suur."