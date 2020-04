Tour de France'i juht: me ei korralda võistlust ilma pealtvaatajateta

"Praeguse seisuga on Tour kavandatud toimuma ettenähtud ajal (27. juunist kuni 19. juulini). Loomulikult sõltub kõik koroonaviiruse levikust," vahendab Spordipartner.ee Prudhomme'i sõnu. "Sõnades "Tour de France" on kõige tähtsam sõna "France". Loeb ainult tervise olukord riigis. Tahan ainult üht asja - et Tour toimuks sel suvel. Seda mitte niivõrd Touri enda pärast. Kui võistlus peaks ära jääma, siis see tähendab, et riik on katastroofilises seisus. Me muidugi loodame, et see ei saa nii olema."

Prudhomme ei salanud, et praegu käivad arutelud Touri edasilükkamiseks juuli lõppu ja augusti algusesse. Tokyo olümpia tühistamise järel tundub see tõenäoline. Prudhomme lisas aga, et kindlasti ei suleta Touri fännidele. Hiljemalt 15. maiks langetatakse otsus Touri toimumise või edasilükkamise kohta.