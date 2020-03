UCI president: Giro d'Italia ja Tour de France'i ärajäämine tähendaks ala jaoks katastroofi

Giro d'Italia korraldaja RCS Sport on juba pidanud edasi lükkama Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - San Remo ja Sitsiilia velotuuri. Lisaks on nüüd koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Itaalias peatatud kogu sporditegevus kuni 3. aprillini.

Giro d'Italia peaks algama 9. mail Budabestist ning jõudma Itaalia teedele 12. mail, kui karavan peatub Sitsiilias. Lõunast alustades jõutaks velotuuri finišisse Milanosse 31. mail.

"Meie spordiala jaoks tähendaks see katastroofi, kui meil poleks Giro d'Italiat või Tour de France'i," ütles Lappartient Reutersile. Prantslane mõistab, et vähese aja tõttu on Itaalia velotuuri korraldamine väga suure küsimärgi all, kuid säilitab optimistlikuma suhtumise Prantsusmaa suurtuuri poole vaadates, mis algab tänavu Tokyo olümpiamängude tõttu nädal varem kui traditsiooniliselt. Tour de France'i start antakse 27. juunil Nice'is.

"Võib-olla kahe kuu jooksul oleme koroonaviiruse suhtes targemad. Võib-olla me saame siiski varsti selle haiguse kontrolli alla," avaldab Lappartient lootust. "Me loodame, et need võistlused saavad siiski peetud. Aga olukorra tõsisust arvestades, ja eriti Itaalias, siis me oleme Giro d'Italia pärast hetkel rohkem mures. On väga suur tõenäosus, et seda võistlust tänavu ei toimu."

See on alates 1945. aastast esimene kord, kui Itaalia velotuur ära jäetaks.