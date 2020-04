Allar Hint: eks tennisistid ja treenerid üritavad kohaneda

Eesti Tennise liidu peasekretär Allar Hint sõnas intervjuus ERR-ile, et sarnaselt teistele spordialadele ja eluvaldkondadele laiemalt on ka neil praeguse eriolukorra tõttu raske.

"Oleme kodused. Nii palju kui õues saab treenida... Laste, noorte ja täiskasvanute turniirid on meil ju peatatud. Samamoodi on seisma jäänud rahvusvaheline karussell," lausus Hint.

"Eks mängijad ja treenerid üritavad kohaneda. Loomulikult on suur löök nii keskustele kui ka klubidele. Ma loodan kogu hingest, et see periood ei ole väga pikk ja saame mingil määral eluga edasi minna."

Kindlasti on väga raske tennisehallide majandamine. "Loodan, et periood ei lähe väga-väga pikaks. Et saame kuu-paari pärast midagi tööle. Loomulikult on see kõigile raske ja vaja on riigipoolset tuge, et hallid selle üle elaks."

Treenerid elavad aga nii palju kui võimalik oma säästudest. "Suur tänu nii kultuuriministeeriumile, kes treenerite toetust maksab edasi ja teiselt poolt ka töötukassale, kes töölepinguga treeneritele natukene teeb elu kergemaks.

"Aga väga treenereid pole töölepinguga tööl. Loodetavasti see kolm miljonit, mida lubatakse spordi toetuseks - võib-olla see leevendab natuke nende igapäevamuresid."