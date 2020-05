Ülejärgmisel laupäeval jätkatakse Eestis tennisevõistlustega

"On hea meel, et jätkame 30. maist võistlustega," sõnas Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Võistlemine on tähtis osa mängijate arengus ning kindlasti on see periood eriline olnud meile kõigile."

"Nii mõnegi võistluse kuupäeva oleme olnud sunnitud muutma ning mõned võistlused ka ära jätma, kuid olen kindel, et kõik mängijad leiavad tee tagasi turniiridele ja saavad end piisavalt proovile panna."

Võistluste korraldamisel juhindub tenniseliit valitsuse korraldamisnõuetest.

Laupäeval, 30. mail tehakse ots lahti Eesti noorte GP turniiridega Tallinnas, Tartus ja Viljandis.