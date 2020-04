Kergejõustiku MM lükati 2022. aastasse

Kergejõustiku MM Ameerika Ühendriikides Oregonis Eugene'is pidi algselt toimunud 6.-15. augustil 2021, kuid rahvusvaheline alaliit kinnitas nüüd uuteks kuupäevadeks 15.-24. juuli 2022.

WA teatel võeti uusi kuupäevi valides arvesse, et samal suvel on ka Briti Rahvaste Ühenduse mängud (27. juuli – 7. august 2022) ja multispordi Euroopa meistrivõistlused (11.-21. august 2022), mille raames peetakse ka kergejõustiku EM.

"See on fännidele tõeline maiuspala, kuue nädala jooksul saavad nad kaasa elada esmaklassilisele kergejõustikule," ütles WA president Sebastian Coe. "Usume, et leidsime lahenduse, mis võimaldab sportlastel soovi korral kõikidest nendest võistlustest osa võtta."