Esapekka Lappi auto langes Mehhikos tuleroaks

Soomlane jõudis pärastlõunase avakatse finišisse ja kaotas seal parimat aega näidanud Ott Tänakule 9,4 sekundit, aga seejärel masin süttis. Kaardilugeja Janne Ferm astus autost välja ja üritas tuld kustutada, Lappi otsustas veidi edasi sõita, aga leegid levisid kiirelt ja ta pidi masina tee äärde jätma.

"Kui Janne finišijoonel ukse avas, ütles ta, et põleme," sõnas Lappi. "Ma ei saanud alguses aru, kui suur tulekahju on ja üritasin edasi sõita. Me ei saanud seda kontrolli alla, ma ei tea, mis selle tekitas. Meil ei olnud katse käigus probleeme. Tähtis on see, et oleme terved. Sõitsin veel tükk maad edasi, siis kadusid pidurid täielikult ja mõistsin, kui tõsine olukord on."

"Me ei tea täpselt mis juhtus, me oleme praegu šokis," rääkis WRC otseülekandele M-Spordi pealik Richard Millener. "See on ehk halvim asi, mis ühel rallimeeskonnal juhtuda saab, eriti meiesugusel väikese eelarvega tiimil. See on meie jaoks väga suur probleem."

Vaid mõned minutid hiljem sai katse saatuslikuks ka Tänaku meeskonnakaaslasele Dani Sordole, kes pidi kapoti all kasutama tulekustutit. Hispaanlase sõnul tuleb ralli pooleli jätta ning ta ei ole kindel, kas tal on võimalik laupäeval rajale naasta.