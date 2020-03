Tänak: võidu peale kihutamine saab olema väga keeruline

"Tiimina on meil olnud üpriski halb päev, kuna nii Dani [Sordo] kui ka Thierry [Neuville] pidid tehniliste probleemide tõttu katkestama," kommenteeris Tänak. "Tänasel teisel katsel vigastasime sõiduvea tõttu auto vedrustust ja kaotasime selle tulemusel kõvasti aega. Meil olid kaasas ka mõned varuosad, kuid kahjuks mitte piisavalt ja seetõttu pidime lõunasele hoolduspausile sisuliselt veerema."

"Homme (laupäeval – toim) saab suurimaks faktoriks olema stardipositsioon ja seetõttu on mul hea meel, et suutsime vaatamata keerulistele oludele mõned kohad tagasi sõita," lisas Tänak. "Kõik on endiselt võimalik, kuid võidu peale kihutamine saab olema väga keeruline."

Laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 16.58, ERR-i spordiportaal vahendab ralli käiku otseblogis.