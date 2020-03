M-Spordi boss: Lappi õnnetuse põhjus jääb arvatavasti saladuseks

Neljandat kohta hoidnud M-Sport Fordi võistkonna sõitja auto süttis eelmisel reedel El Chocolate kiiruskatsel ja päästa seda ei õnnestunud.

"Me uurime seda, aga üsna kindlalt on kõik hävinenud ja saab olema raske midagi leida," lausus M-Spordi juht Richard Millener väljaandele DirtFish. "Oleme korduvalt pardakaamera pilti vaadanud ja tundub, et tuli võis tulla auto esiosast. Kapoti alt paistab leeke."

"Liikudes jõudsid leegid arvatavasti käigukasti kaudu tahapoole ning kogu kuumus ja hapnik moodustasid tulele ideaalse keskkonna," jätkas Millener.

"Kui näed auto tagaosa leekides, siis tead, et üsna kindlalt on kõik läbi. Kui teatud detailid põlevad, on seda väga-väga raske kustutada. Rehvid on näiteks visad põlejad. Need annavad tulele jõudu."

Eelmisel hooajal Citroeni rooli keeranud Lappi oli hooaja avaetapil Monte Carlos neljas ja teisel etapil Rootsis viies.