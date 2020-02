Sokk alustab koondisemängude ajal ravi: see oli raske otsus

Neljapäeval Rapla vastu 18 minutit väljakul viibinud ja selle ajaga neli punkti ja kaks resultatiivset söötu kogunud Sokk kinnitas mängu järel portaalile Korvpall24, et teda vaevab kannakõõluse vigastus ning praegu mängib ta läbi valu.

"Oleme proovinud ühtemoodi, oleme proovinud teistmoodi, aga pidevalt on halvemaks läinud. Käisime arsti konsultatsioonil ja füsioterapeutidega tegime selle raske otsuse, et ühel hetkel on vaja kümnepäevane kuni kahenädalane paus teha," selgitas Sokk.

Kalev/Cramot ootab enne koondiseakent ees kaks kohtumist Ühisliigas, kui esmaspäeval sõidetakse külla Krasnojarski Jenisseile ja kolmapäeval liiga suurfavoriidile Moskva CSKA-le. Seejärel on klubil peaaegu kaks nädalat pausi, mida Sokk loodab trauma ravimiseks kasutada.

"Igal juhul oli [koondisest eemalejäämine] raske otsus," kinnitas Sokk raske südamega ja lisas: "praegu mängin hambad ristis kuni sinna Moskva mänguni, aga kahjuks peab selle ravipuhkuse nagunii hooaja sees veel ära tegema. Nagu juba ütlesin, siis kahjuks langeb see koondiseakna peale."