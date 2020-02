Kriisa: kui treener arvab, et olen seda väärt, teenin ka mänguminutid

Võimaliku debütandina kuulub koondise nimekirja ka Kaunase Žalgirise duubelmeeskonnas mängiv Kerr Kriisa. "Eesti meeste koondis on ikka natuke teine asi, siiani on kõik hästi sujunud," kinnitas noor tagamängija.

"Kõik teeme tööd ja personal on väga sümpaatne. Praegu pole midagi halba öelda. Neljapäeval on juba mäng, tuleb kiirelt mingi pilt ette saada, millised on rünnaku- ja kaitseideed. See praegu ongi põhiline. Mina teen tööd ja kui treener arvab, et ma olen selle vääriline ja saan hakkama, siis arvan, et saan need minutid. Eks see kõik oleneb minust," tõdes Kriisa.

"Kui ma Prienaist tagasi tulin, oli kergelt kõht ette tulnud ja ei jõudnud väga joosta," naeris Kriisa oma füüsilisest vormist rääkides. "Nüüd on natuke stabiilsem, rohkem paremaid treeninguid ja mänge. Vorm on paremuse poole minemas."

Algavas tsüklis on koondise kapteniks Siim-Sander Vene "Eks kõik me noored vaatame ikka alt üles ja kuulame, ega me midagi vastu ei hakka ütlema," tõdes Kriisa. "Arvan, et me võtame kõiki ikkagi võrdselt, kui kellelgi teisel on midagi öelda, siis me ei mõtle, et "nüüd me sind ei kuula, sest sa pole kapten". Võtame kõigilt infot vastu ja üritame paradanda."